Удари росії по енергосистемі України: Шмигаль зробив тривожну заяву

Україна потребує додаткової підтримки від партнерів

Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по українським територіям. Однією з найчастіших цілей для таких атак є об’єкти української критичної інфраструктури. Так. наприклад, після одного з останніх обстрілів, 15 листопада, у багатьох містах по всій країні почало зникати світло. В українському уряді розповіли, які збитки росія завдала енергосистемі України.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зараз в Україні виведено з ладу близько половини енергосистеми. Про це він розповів під час прес-конференції з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

"Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу", – розповів Шмігаль.

Політик додав, що через пошкодження енергосистеми Україна тепер потребує додаткової підтримки від своїх європейських партнерів. Йдеться про постачання обладнання, фінансову допомогу та інші види підтримки енергосектору.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наслідки російського обстрілу української енергосистеми відчули навіть у сусідній Молдові.

Також ми повідомляли про те, що під час чергової російської масованої атаки на території Польщі пролунав вибух, який забрав життя двох людей.