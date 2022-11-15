Новий масований удар росії по Україні: куди прилетіли ракети (оновлюється)

Росіяни традиційно цілять по енергетичних об'єктах, у містах масово зникає світло

росія влаштувала новий масований ракетний обстріл по всій Україні, у той час як лідери країн G20 на Балі виступають із заявами про засудження вторгнення рф. Відомо, що у вівторок атаки були націлені на Київ, Київську область, Львів, Полтаву, Миколаїв, Дніпро, Житомир, Харків, Чернігів, Одесу, Рівне.

Повітряна тривога не минула, а мешканців міст закликають залишатися у сховищах. У багатьох областях працює ППО.

Ми збираємо та оновлюємо останню інформацію щодо масованих атак, постраждалих та збитків:

росіяни випустили близько 100 ракет під час масованого удару, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.

"Укренерго" вводить екстрені відключення світла по всій країні. Атака ще триває, тому поки не можна назвати повні масштаби пошкоджень. Найбільш складна ситуація в північних і центральних областях.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що на область здійснена повторна атака, знову працює ППО, ситуація вкрай небезпечна.

На Вінничині уражено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Сергій Борзов.

Частина Одеси залишилася без світла, повідомляє "Суспільне".

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи, частина міста залишилась без електроенергії. Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Губернатор Харківської області Олег Синєгубов опублікував у Telegram коротке повідомлення: "Окупанти б’ють по Харкову! Залишайтеся в укриттях". Мер міста Харкова Ігор Терехов підтвердив ураження об'єкту критичної інфраструктури. Зупинився наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять усе, щоб якнайшвидше нормалізувати життєдіяльність Харкова.

У Рівному міський голова Третяк повідомив, що росіяни завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії.

Голова Хмельницької ОВА повідомив про два прильоти по Хмельницькій ТГ, а у частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.

Частина Житомира знеструмлена внаслідок ворожих атак. Дві ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури.

У Кривому Розі лунали повторні вибухи — росіяни нанесли декілька ракетних ударів.

Голова Волинської ОВА повідомив про вибухи на Ковельщині, підтверджено приліт по об'єкту енергетичної інфраструктури, частково немає світла.

Мер Рівного повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури, є перебої зі світлом.

У Полтавській обл. здійснено удар по інфраструктурі, є приліт у Кременчуцькому районі, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. На Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

У Полтавській обл. здійснено удар по інфраструктурі

Івано-Франківська область — лунали звуки вибухів, пишуть про проблеми зі світлом та водою.

У Кіровоградській обл. два прильоти по енергетичній інфраструктурі.

На обстріли вже відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона назвала серію обстрілів росії "черговим витком жорстоких атак". Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter:

"Як ніч змінює день, росія продовжує принизливий відхід із Херсона ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в Києві та інших місцях. Британці перечікують це разом з українцями".

Як повідомляв "Телеграф", 11 листопада, до Херсона, який перебував під окупацією російських загарбників з березня 2022 року, зайшли наші українські військові.