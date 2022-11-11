Українські воїни вже у Херсоні? Перше фото та натяк від ОП

У мережі з’явилася інформація про те, що сьогодні, 11 листопада, до Херсона зайшли наші українські військові.

Фото з місцевими жителями та воїнами ЗСУ були опубліковані у великому українському Telegram-каналі "Труха Україна". Повідомляється, що фотографію було зроблено у Шуменському мікрорайоні міста Херсон.

У той же час глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму офіційному Telegram-каналі зробив цікавий натяк, опублікувавши пост із сьогоднішньою датою — 11.11.22. Користувачі мережі вирішили, що таким чином голова ВП може натякати, що цей день увійде в історію звільненням Херсона. Однак офіційної інформації про те, що ЗСУ зайшли до Херсона поки що немає.

Також у мережі публікують фото, зроблені сьогодні у центрі Херсона, де вже розвивається прапор України.

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