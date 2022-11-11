"росія тут до листопада": у мережі сміються з успішної втечі окупантів з Херсона

Російське "назавжди", яким вони обвішали весь Херсон, виявилося дуже швидкоплинним

Окупанти максимально швидко намагаються залишити окуповані населені пункти на Херсонщині, щоб мати можливість зберегти собі життя під час контрнаступу ЗСУ. Як свідчать свіжі карти боїв, виходить це у них не завжди добре. Швидше за все, багато хто з них потрапить у полон, а хтось так назавжди і залишиться в херсонських степах, удобрюючи український чорнозем.

Як водиться, багато українців уже відреагували на те, що відбувається, за допомогою добірного гумору. "Телеграф" вирішив зібрати найкращі реакції, мем та відео в одному матеріалі, щоб підняти настрій своїм читачам.

Зазначимо, що багато наших співвітчизників "високо" оцінили старання російського генерала Суровікіна, який командує "спецоперацією" в Україні. На їхню думку, рішення щодо відступу окупантів за Дніпро було дуже правильним, але виконується воно не зовсім точно.

Також багато українців фантазують на тему того, як відбуватиметься сам відступ. Не обійшлося і без жартів у бік самих росіян, яким не вистачить часу евакуюватися.

Ну і, звичайно, куди ж без різномастних мемів по темі?

Нагадаємо, раніше ми ділилися з читачами добіркою істеричних реакцій російських пропагандистів, які плачуть через небажання залишати Херсон.

Деякі користувачі, до речі, майстерно пов’язали втечу росіян на лівий берег зі смертю колаборанта Кирила Стремоусова.