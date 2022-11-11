"Договорняк" вийшов з-під контролю: у російських телеграм-каналах істерика через втечу військових росії з Херсона

"Ура-патріоти" чомусь були впевнені, що російським вбивцям та ґвалтівникам дозволять "мирно" залишити місто

У зв’язку з втечею російських військ з тимчасово окупованого Херсона в "патріотичних" пабликах, які ще недавно по-людоїдськи смакували ракетні удари по критичній інфраструктурі України, стоїть несамовитий крик і скиглення, але тепер уже іншого штибу.

"Врятуйте пацанів!" "Б’ють у спину", "Противник б’є по переправах", "Стріляє по суті в спину ", — пишуть путіноїди, явно забувши, що це їхні війська вторглися в Україну, а не навпаки. І що із загарбниками може бути лише одна розмова – ліквідація. Не важливо, в спину чи в "пузо", головне — на смерть.

Бредні російських пабліків

Тим більше, що військові, які бажали зберегти собі життя, давно здалися бійцям ЗСУ, і залишився лише набрід, який хоче й надалі воювати за свого фюрера. Тепер у нього з’явилася чудова нагода навіть віддати життя за путлера і показати свою відданість "у всій красі".

Цікаво, що у хворій уяві деяких "ура-блогерів" виникла хвороблива фантазія про те, що між керівництвом України та росії був якийсь "договірняк".

Мовляв, існувала домовленість про те, що орки "плавно відходять", а ЗСУ "повільно входять" до Херсона — всім на радість та задоволення.

"м’який відхід" став "жорстким швидким відступом"

Звісно, важко зрозуміти, звідки взялася подібна маячня – як можна домовлятися з ворогом, який бомбардує твої міста та вбиває мирних жителів? При цьому домовлятися про порятунок життів потенційних убивць та ґвалтівників, якими, як показали місяці війни, є російська армія.

Загалом і в цілому, судячи з інтонації блогерів, російський "відступ" перетворився на "драпання" та "втікання" "другої армії світу" від ЗСУ.

При цьому, що характерно, навіть при втечі росармія залишається вірною собі: її більше хвилює не порятунок життя своїх солдатів, а жлобське прагнення не залишити українським військам своєї техніки.

При цьому йде "наука від хуситів" – єменських повстанців, які добре навчилися спалювати військову техніку (нічого іншого вони просто не вміють робити). Тепер російським "доблесним" збройним силам пропонується запастися ганчір’ям, бензином і сірниками, і діяти "по-хуситськи".

"африканська" наука для солдатів Росії

У результаті доводиться сумно констатувати: за останні десятиліття колись боєздатна армія, що пишалася перемогами над фашистами, перетворилася на якусь подобу африканських головорізів, від якої можна чекати лише вбивств, пограбувань та підпалів.

А з подібними бандитами може бути лише одна розмова – ліквідація. Що успішно й здійснюють ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, незважаючи на спроби путінських вояків "підпалити все", українським воїнам залишається велика кількість їхньої техніки, яка навіть отримала жартівливу назву "російський ленд-ліз".