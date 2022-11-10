Українські військові вже можуть бути в Херсоні: у соцмережах рф переполох

У мережі з’являються дані про те, що український наступ досяг межі міста

Обстановка навколо Херсона продовжує розпалюватися після низки заяв про відведення російських сил і засобів та повідомлення місцевих про знищену інфраструктуру в місті. Росіяни пишуть у соцмережах, що нібито в Херсон вже почали заходити перші українські захисники та проводити низку оперативних заходів.

Така інформація з’явилася в четвер, 10 листопада, у Телеграм-каналі Grey Zone, який ЗМІ називають близьким до "ЧВК Вагнера". У коментарях користувачі не стримують невдоволення через такий сценарій і пишуть, що розчаровані діями російської армії.

Так, Grey Zone розмістили повідомлення про те, що нібито фахівців ГУР і СЗГ України увійшли до Херсона та проводять дозор малими групами на предмет виявлення засідкових заходів.

"Обладнують спостережні точки. Поділяються сектори контролю окраїнних кварталів з метою виявлення підстав противника (тобто нас, сил РФ) та партизанського руху опору міста", — йдеться у повідомленні Grey Zone.

У коментарях користувачі не радіють новинам і пишуть, що Херсон "злили".

Повідомлення російського каналу

У коментарях не раді "зливу Херсона"

Зазначимо, що користувач Twitter Miroslav Honta позивний Хазар раніше у четвер писав про наступ на Херсон найближчим часом.

"У бінокль дивлюся на Херсон. Побажайте нам удачі. Незабаром вирушаємо", — йдеться у його повідомленні.

Твіт Хазара

Нагадаємо, на тлі інформації про відход росії з Херсона Міноборони просило українців запастися терпінням. Тим часом у російській держдумі видають заяви на кшталт "все йде за планом", коментуючи події на херсонському напрямі.