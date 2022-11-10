"Вірити росії не можна": у Міноборони прокоментували інформацію про втечу росіян із Херсонщини

У Міноборони закликають набратися терпіння

У Міністерстві оборони України прокоментували заяви росіян про відступ із правого берега Дніпра, закликавши не поширювати "фальстарти перемог"

Як повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця голови МОУ Ганна Маляр, українці вже навчилися бути терплячими і чекати на офіційні заяви Генштабу не "перегріваючи" інформаційне поле.

"Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до чогось з їхнього боку", — написала вона.

Водночас вона наголосила, що українські сили оборони продовжують поступово видавлювати росіян із тимчасово окупованих територій як на півдні, так і на сході нашої країни.

"Наша свобода має високу ціну. Але за неї слід боротися, і ми боремося", — додала Маляр.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу та командувач військами в зоні "спецоперації" сергій суровікін заявили, що з метою збереження життів своїх військових та боєздатності підрозділів було прийнято рішення вивести війська з правого берега Дніпра.

"Телеграф" тим часом поговорив з військовим експертом та полковником запасу Сергієм Грабським, який розповів, як позначиться звільнення Херсона на подальший хід бойових дій, і які напрями стануть пріоритетними після цього.