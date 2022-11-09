росія заявила, що здає Херсон: у Зеленського прояснили ситуацію

В Україні не надто вірять заявам росіян про відступ з Херсона

Про відступ окупантів з Херсона говорити ще зарано, а поки що влада України не звертає уваги на заяви російського керівництва про те, що їхні війська залишають правий берег Дніпра.

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters, говорити про повернення Херсона буде можливо після того, як до міста повернеться український прапор.

"Поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу", — зазначив він і закликав відокремлювати слова від дій.

Подоляк зазначив, що українська сторона не бере до уваги заяву військового керівництва країни-окупанта, оскільки наразі є свідчення про те, що російські війська все ще перебувають у Херсоні.

Крім того, він наголосив, що, за наявною інформацією, до міста також стягуються додаткові сили.

"Наші збройні сили працюють за своїм планом: розвідка, оцінка ризиків, ефективна контратака", — наголосив радник голови ОПУ.

Окремо у своєму твіттері Подоляк повідомив, що Україна повертатиме свої території, виходячи з даних розвідки, а не за телевізійними заявами.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу та командувач військами в зоні "спецоперації" сергій суровікін заявили, що з метою збереження життів своїх військових та боєздатності підрозділів було прийнято рішення вивести війська з правого берега Дніпра.

"Телеграф" тим часом поговорив з військовим експертом та полковником запасу Сергієм Грабським, який розповів, як позначиться звільнення Херсона на подальший хід бойових дій, і які напрями стануть пріоритетними після цього.