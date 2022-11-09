Окупанти здають Херсон і відводять війська з правого берега Дніпра — заяви Суровікіна та Шойгу

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести війська з Херсона

Російська армія залишає окупований нею раніше Херсон і організовуватиме оборону по лівому берегу Дніпра.

Сьогодні, 9 листопада, командувач військами в зоні "спецоперації", генерал армії росії сергій суровікін доповів міністру оборони рф сергію шойгу про те, що російські війська повинні "зайняти оборону" по лівому берегу Дніпра.

"Розумію, що це дуже непросте рішення. Водночас ми збережемо життя наших військовослужбовців та боєздатність військ. Тримати їх на правому березі безперспективно", – сказав суровікін.

Своєю чергою шойгу зазначив, що згоден із такою пропозицією і що життя та здоров’я російських військовослужбовців завжди у пріоритеті.

"Приступайте до відведення військ за річку Дніпро", — заявив шойгу.

За словами суровікіна, маневр має бути виконаний вже найближчим часом.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на випадок відступу російських військ з Херсона в кремлі вже підготовлені методички, за якими у рф пояснюватимуть своїм громадянам провал на полі бою.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що глава Пентагону дав оптимістичний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ на півдні. Він вважає, що українським військовим під силу визволення міста.