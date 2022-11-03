"Будуть тиснути, доки не звільнять": глава Пентагону дав оптимістичний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ на півдні (відео)

Глава Пентагону вірить у те, що ЗСУ звільнять Херсон

Збройні сили України ведуть запеклі бої за кожний сантиметр нашої української землі. У той же час росіяни, ймовірно, вже готові відступити з Херсона. Так, наприклад, сьогодні, 3 листопада, з будівлі Херсонської ОВА було знято прапор росії. Однак, як зазначив перший заступник голови облради Херсонщини, навіть якщо росіяни не знімуть свої "ганчірки" самі, то з цим впораються наші воїни при звільненні міста.

Судячи з заяв глави Пентагону Ллойда Остіна, він також упевнений, що ЗСУ під силу деокупувати території Херсонської області України. Міністр оборони США під час прес-конференції висловив свій оптимістичний прогноз.

За словами Остіна, він, безумовно, вірить у те, що українські воїни зможуть відвоювати Херсон.

"Ми бачили, як вони зробили дуже методичні та ефективні зусилля, щоб повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони будуть тиснути, доки не звільнять територію на західному березі річки. Так, я думаю, що вони мають таку можливість", — Заявив Остін.

Також глава Пентагону зазначив, що головне, що самі українці вірять у те, що їм вдасться це зробити. Як зазначає видання Європейська правда, досі американські високопосадовці утримувалися від таких оптимістичних прогнозів щодо контрнаступу ЗСУ.

Виступ Ллойда Остіна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ЗСУ звільнять Херсон.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як саме ЗСУ звільнятимуть обласний центр.