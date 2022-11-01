Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів, що відбувається на Херсонщині і як там можуть розвиватися події

Правобережка…в районі Киселівки відзначається вивід та відсутність важкої техніки РОВ. В основному є автомобільний транспорт.

Росіяни використовують КамАЗи та Урали для вивезення краденого із залишених будинків місцевих мешканців. Ознак формування оборони немає.

У районі Чкалова підрозділи 11 ОДШБр згортають блокпости вздовж траси на Берислав і не лише. Ряд рухів РОВ виглядають дуже цікавими.

При цьому зберігається серйозна присутність РОВ уздовж Берислав-Високе, що образно можна назвати їхньою лінією оборони.

Таким чином, вимальовується як мінімум 2 етапи розвитку майбутніх подій, а саме:

1-відведення підрозділів РОВ під натиском ЗСУ до ліній оборони.

2-відвід підрозділів РОВ до Херсона та його тимчасове утримання.

Принаймні я зараз бачу майбутнє звільнення правобережки саме у 2 етапи з урахуванням тих рухів, що спостерігаються у середовищі РОВ. На щось більше вони не готуються і щобільше не здатні.