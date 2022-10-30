Ситуація може змінитись швидко: Буданов дав прогноз щодо вторгнення з Білорусі

Після втрати Херсона окупанти можуть перекинути свої боєздатні частини до Білорусі.

Наразі загроза вторгнення росіян з боку Білорусі мізерна, проте ситуація може змінитись після того, як Херсон повернеться під контроль України.

Як розповів в інтерв’ю The Drive керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, росія мріє про відрізання шляхів постачання України з боку країн Заходу, і це для неї є стратегічним завданням. Однак підготовок до спроб зробити це поки що не спостерігається.

"Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців", — зазначив Буданов.

При цьому він підкреслив, що 80% цих сил є мобілізованим персоналом і до того ж відчувають гостру нестачу важкого озброєння і техніки.

Це, за словами голови ГУР МО, може говорити про те, що наразі жодної загрози вторгнення з Білорусі немає, проте ситуація може дуже швидко змінитися, коли ЗСУ виб’ють окупантів з Херсона.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку розташовані боєздатні підрозділи, які частково будуть переміщені до Запорізького напрямку. Однак не виключено, що їх буде перекинуто до Білорусі, звідки будуть створювати загрозу.

Нагадаємо, до цього Буданов говорив, що для підготовки вторгнення в Україну з півночі, росії довелося б протягом 2-2,5 тижнів перекидати до Білорусі війська та техніку, чого нині не спостерігається.