Ситуация может измениться быстро: Буданов дал прогноз по вторжению из Беларуси

После потери Херсона оккупанты могут перебросить свои боеспособные части в Беларусь

В настоящее время угроза вторжения россиян со стороны Беларуси мизерна, однако ситуация может поменяться после того, как Херсон вернется под контроль Украины.

Как рассказал в интервью The Drive руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, россия мечтает о том, чтобы отрезать пути снабжения Украины со стороны стран Запада, и это для нее является стратегическим заданием. Однако подготовок к попыткам сделать это пока не наблюдается.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там только около 4300 военнослужащих", — отметил Буданов.

При этом он подчеркнул, что 80% из этих сил являются мобилизированным персоналом и к тому же испытывают острую нехватку тяжелого вооружения и техники.

Это по словам главы ГУР МО может говорить о том, что в настоящее время никакой угрозы вторжения из Беларуси нет, однако ситуация может очень быстро измениться, когда ВСУ выбьют оккупантов из Херсона.

Он отметил, что на Херсонском направлении расположены боеспособные подразделения, которые частично будут перемещены на Запорожское направление. Однако не исключено, что они будут переброшены в Беларусь, откуда будут создавать угрозу.

Напомним, до этого Буданов говорил, что для подготовки вторжения в Украину с севера, россии пришлось бы в течение 2-2,5 недель перебрасывать в Беларусь войска и технику, чего в настоящее время не наблюдается.