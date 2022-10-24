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Новое наступление на Киев, возвращение Херсона и жив ли путин: 13 главных тезисов из интервью Буданова

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Кирилл Буданов дал новое интервью по обстановке спустя восемь месяцев войны Новость обновлена 24 октября 2022, 10:02
Кирилл Буданов дал новое интервью по обстановке спустя восемь месяцев войны

Глава ГУР оценил ситуацию в Украине на сегодня и дал прогноз

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов известен и уважаем среди украинцев благодаря тому, что его прогнозы обычно сбываются. Также все надеются, что сбудется и один из его последних прогнозов, согласно которому война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

Утром 24 октября на "Украинской правде" вышло развернутое новое интервью с Будановым.

Для удобства "Телеграф" выделил из него основные положения:

  1. россия больше не наносит ударов по военным объектам, только по гражданским; самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне;
  2. россия применила против Украины около 330 иранских дронов, около 30% из них достигают целей; но есть проблема, что рф может закупать новые (хотя их и не сразу производят), поэтому террор с использованием "Шахедов" на самом деле может длиться еще долго;
  3. у россии заканчиваются ракеты, осталось около 13% "Искандеров", 43% "Калибров", 45% Х-101 и Х-555;
  4. есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Но пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. По состоянию на сегодняшний день россияне завезли туда около 3200 человек;
  5. для нового наступления на Киев россии нужно 2-2,5 недели перебрасывать войска, сейчас этого не происходит;
  6. что произошло с Крымским мостом — "сложный вопрос будет для ответа, могу лишь сказать, что Крымский мост испытал очень сильные разрушения";
  7. когда вернется Крым, Крымский мост перестанет существовать;
  8. оккупанты готовятся, чтобы можно было быстро отреагировать на наступление ВСУ на Херсон, однако нельзя сказать, что россияне сейчас бегут из города;
  9. Украина может вернуть Херсон до конца года;
  10. россияне заминировали лишь часть Каховской дамбы, при этом ее подрыв ничего не даст рф и сдержит ВСУ совсем ненадолго;
  11. жив ли путин: "мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше";
  12. Медведчука после обмена привезли в Москву;
  13. ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием; но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того.

Как сообщал "Телеграф", ранее ФСБ россии обвинила Буданова в организации "бавовны" на Крымском мосту.

Теги:
#Беларусь #Владимир Путин #Київ #Кирилл Буданов