Новое наступление на Киев, возвращение Херсона и жив ли путин: 13 главных тезисов из интервью Буданова

Глава ГУР оценил ситуацию в Украине на сегодня и дал прогноз

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов известен и уважаем среди украинцев благодаря тому, что его прогнозы обычно сбываются. Также все надеются, что сбудется и один из его последних прогнозов, согласно которому война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

Утром 24 октября на "Украинской правде" вышло развернутое новое интервью с Будановым.

Для удобства "Телеграф" выделил из него основные положения:

россия больше не наносит ударов по военным объектам, только по гражданским; самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне; россия применила против Украины около 330 иранских дронов, около 30% из них достигают целей; но есть проблема, что рф может закупать новые (хотя их и не сразу производят), поэтому террор с использованием "Шахедов" на самом деле может длиться еще долго; у россии заканчиваются ракеты, осталось около 13% "Искандеров", 43% "Калибров", 45% Х-101 и Х-555; есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Но пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. По состоянию на сегодняшний день россияне завезли туда около 3200 человек; для нового наступления на Киев россии нужно 2-2,5 недели перебрасывать войска, сейчас этого не происходит; что произошло с Крымским мостом — "сложный вопрос будет для ответа, могу лишь сказать, что Крымский мост испытал очень сильные разрушения"; когда вернется Крым, Крымский мост перестанет существовать; оккупанты готовятся, чтобы можно было быстро отреагировать на наступление ВСУ на Херсон, однако нельзя сказать, что россияне сейчас бегут из города; Украина может вернуть Херсон до конца года; россияне заминировали лишь часть Каховской дамбы, при этом ее подрыв ничего не даст рф и сдержит ВСУ совсем ненадолго; жив ли путин: "мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше"; Медведчука после обмена привезли в Москву; ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием; но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того.

Как сообщал "Телеграф", ранее ФСБ россии обвинила Буданова в организации "бавовны" на Крымском мосту.