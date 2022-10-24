Россияне не бегут: Буданов рассказал, что на самом деле сейчас происходит в Херсоне

Оккупанты создают иллюзию полного провала

Увеличение слухов о том, что российские оккупанты собираются покидать Херсон, это заранее подготовленная почва Сергея Суровикина для сглаживания решения по сдаче города. При этом нельзя сказать, что россияне действительно убегают из него.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, российские войска понимают, что все идет к их проигрышу. И если глобальный проигрыш – это не дело нового командующего оккупационными войсками в Украине Суровикина. Но этот локальный проигрыш может стать полностью его ответственностью.

"Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена и как-то сгладить это все. Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они с Херсона бегут. Нет, такого нет", — объяснил Буданов.

Он также отметил, что россияне создают иллюзию того, что "все пропало". Они вывозят наличные деньги, серверы, оккупационную "власть", переводят всех неходячих, тяжело раненых вывозят, выписывают из больниц тех, кто может ходить, и рассказывают всем, что якобы заботятся о людях. Однако они наоборот усиливают свою обороноспособность в Херсоне, готовясь к уличным боям.

"То есть они понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над каховской дамбой, которая единственная сейчас полноценно функционирующая транспортная артерия, им нужно будет принимать очень быстро решения. Или очень-очень быстро покидать город и выходить, или они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа", — рассказал руководитель украинской разведки.

Кроме того, наконец Кирилл Буданов ответил на вопрос, смогут ли Вооруженные силы Украины освободить Херсон до конца 2022 года. Он считает, что это возможно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, сколько у россии еще осталось ракет и дронов для атаки территории Украины.