Террор продолжится: Буданов рассказал, сколько еще у россии дронов и ракет

Ракеты у россии начинают заканчиваться, а дроны — нет

Пока россия устраивает "показательные выступления" для ООН из-за вероятной проверки сбитых иранских дронов в Украине, Силы обороны продолжают сбивать все вражеское, что залетает в воздушное пространство страны. Атаковать "Шахедами" россия сможет еще долго, но вот с ракетами — у врага начинаются сложности.

Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде". Он отметил, что запасы ракет у россии почти полностью исчерпаны. Назвал и цифры: по "Искандерам" — проседание сильнее всего, осталось около 13%, ракеты двух типов "Калибров" — 43%, Х-101 и Х-555 — около 45%.

Он отмечает, что 30% называют неприкосновенным запасом и "проседать" ниже этого показателя опасно для россии. Именно из-за нехватки ракет враги перешли на дроны. Иранские Mohajer-6 и Shahed-136 россия закупила неофициально. Именно "Шахеды" принесли Украине ощутимые неприятности.

Оценить сколько осталось дронов — проблематично. На 22 октября они уже применили около 330 "Шахедов", сбить удалось более двухсот. Около 30% беспилотников доходят до своих целей. Буданов отмечает, что одна партия беспилотников — около 300 единиц, и в Украину посылают уже дронов из второй партии. Глава ГУР сообщил, что заказано около 1700 штук разных типов, но часть из них еще нужно произвести.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине применяется трехступенчатая система обороны от дронов. Она может применять данные от Израиля при наведении на беспилотники. В ВСУ также отмечают, что успешно "посаженых" дронов становится все больше.