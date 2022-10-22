Военный эксперт о ситуации на Херсонщине: россияне не только бегут, но и укрепляются, подрыв дамбы вполне возможен

Противник понимает, что тактическая инициатива сейчас у ВСУ

На фоне тревожных сообщений, что российские оккупанты из-за наступления ВСУ заминировали Каховскую ГЭС, а сейчас минируют шлюзы и опоры, готовя теракт, последствия которого сравнимы с применение оружия массового поражения, появилась информация, что враг готовит Херсон к уличным боям.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин, который на данный момент находится именно на Херсонском направлении, рассказал "Телеграфу" о происходящем там и о возможном развитии ситуации.

"Значительная часть коллаборантов и просто гражданского населения, а также часть российских оккупантов покидают территорию Херсонской области. Но, по данным нашей разведки, одновременно противник перебрасывает дополнительные силы и средства для укрепления той группировки, которая находится здесь. Речь идет, прежде всего, о так называемых "чмобиках" (от "частичная мобилизация") – мужчинах, недавно накрытых волной повесток в рф и оккупированном Крыму", – рассказал Влад Волошин.

Есть также данные, продолжает он, что в последние несколько дней на оккупированную часть Херсонщины перебросили около двух тысяч свежемобилизированных.

"Кроме того, оккупанты сейчас в усиленном режиме готовят новые системы укреплений, рубежи обороны. Укрепляют сам Херсон для ведения уличных боев, – отмечает военный эксперт. – Противник понимает, что тактическая инициатива у ВСУ. Но легко сдавать Херсон россияне не собираются".

По мнению Влада Волошина, есть большая вероятность, что россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС. Заминированную, как сообщала наша разведка, еще с весны – практически сразу после ее захвата оккупантами.

"Сейчас, когда наше наступление активно развивается, когда мы выдавливаем противника с правого берега Днепра, риски подрыва выросли в разы. Заминированные опоры моста, машины со взрывчаткой – это не показуха, а реальные планы россиян по созданию катастрофы огромных масштабов, лишь бы остановить украинское наступление, – уверен эксперт. – И им плевать, что в итоге будет затоплено более пологое Левобережье, находящееся пока под контролем оккупантов".

Взрыв дамбы, подчеркивает Влад Волошин, станет масштабным терактом, который приведет к затоплению десятков украинских населенных пунктов, расположенных ниже по Днепру, а также частично – самого Херсона. Это будет неизбежная экологическая, гуманитарная катастрофа.

"Россияне действуют в своем стиле. Шантажируют нас катастрофой на Запорожской АЭС, а теперь и на Каховской ГЭС. Фактически расписываясь в том, что рф – страна-террорист. Украинская армия будет всеми силами противостоять планам противника, – уверяет эксперт. – Попытаемся выбить его с правого берега, освободить Херсон, не допустив подрыва Каховской ГЭС и дамбы".