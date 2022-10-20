Оккупанты готовят катастрофу на Каховской ГЭС, заявляет Зеленский: каковы риски

Зеленский пояснил, почему действия россии ведут к масштабным последствиям

Информацию о том, что россияне готовят провокацию на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, подтвердил президент Владимир Зеленский. По его словам, страна-агрессор умышленно создает условия для масштабной катастрофы на юге Украины. Речь идет о крупнейшем энергообъекте.

О рисках гарант говорил в обращении к Европейскому совету в четверг, 20 октября. Зеленский заявил, что имеется информация о минировании российскими террористами дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. Дамба, к слову, содержит объем около 18 млн кубометров воды.

В заявлении президента говорится о серьезных последствиях в случае катастрофы.

"Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать", — сказал Зеленский.

Кроме того, ситуация угрожает и обстановке на Запорожской АЭС, которую захватила рф. Возможный теракт, по словам президента, оставит атомную станцию без охлаждающей воды, так как она берется именно из Каховского водохранилища.

"По нашей информации, россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинские работники были выброшены с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у россии не было возможности реализовать эту катастрофу", — обратился к евродепутатам украинский лидер.

Зеленский призвал организовать международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС. Тем более, что рф традиционно обвиняет в провокациях украинскую сторону.

Гарант добавил, что катастрофа на Каховской ГЭС может стать исторический, учитывает экологические, гуманитарные, техногенные риски.

О последствиях в случае реализации угрозы высказался и народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале. Время от прорыва дамбы до затопления Херсона может составить всего пару часов.

Ранее "Телеграф" писал, что на диверсию на плотине Каховской ГЭС намекал руководитель оккупационными силами. Тем временем, коллаборанты объявили эвакуацию части жителей Херсона. Аналитики поясняют, почему наступление украинской армии на Херсон может перевернуть ход войны.