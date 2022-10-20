Окупанти готують катастрофу на Каховській ГЕС, заявляє Зеленський: які ризики

Зеленський пояснив, чому дії рф ведуть до масштабних наслідків

Інформацію про те, що росіяни готують провокацію на Каховській гідроелектростанції на Херсонщині, підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, країна-агресор навмисне створює умови для масштабної катастрофи на півдні України. Йдеться про найбільший енергооб’єкт.

Про ризик гарант говорив у зверненні до Європейської ради у четвер, 20 жовтня. Зеленський заявив, що є інформація про мінування російськими терористами греблі та агрегатів Каховської ГЕС. Дамба, до речі, містить обсяг близько 18 млн. кубометрів води.

У заяві президента йдеться про серйозні наслідки у разі катастрофи.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення виявляться понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати", — сказав Зеленський.

Крім того, ситуація загрожує і обстановці на Запорізькій АЕС, яку захопила росія. Можливий теракт, за словами президента, залишить атомну станцію без охолоджувальної води, оскільки вона береться саме з Каховського водосховища.

"За нашою інформацією, росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників було викинуто з Каховської станції — там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу", — звернувся. до євродепутатів український лідер.

Зеленський закликав організувати міжнародну наглядову місію на Каховську ГЕС. Тим більше, що рф традиційно звинувачує в провокаціях українську сторону.

Гарант додав, що катастрофа на Каховській ГЕС може стати історичною, враховуючи екологічні, гуманітарні, техногенні ризики.

Про наслідки у разі реалізації загрози висловився народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі. Час від прориву греблі до затоплення Херсона може становити лише кілька годин.

Раніше "Телеграф" писав, що на диверсію на греблі Каховської ГЕС натякав керівник окупаційних сил. Тим часом колаборанти оголосили евакуацію частини жителів Херсона. Аналітики пояснюють, чому наступ української армії на Херсон може перевернути хід війни.