Буде катастрофа: стало відомо, яку підлість росіяни можуть влаштувати перед відступом на Херсонщині

Площа руйнувань може бути величезною, а наслідки довготривалими

Нова Каховка — одне з пріоритетних міст для ЗСУ, щоб продовжувати контрнаступ та деокупацію захопленого півдня України. Росіяни можуть готуватися вдарити по Каховській ГЕС — ймовірно, створюють інформаційні умови для нападу нібито від імені ЗСУ.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, про подібне заявили як представники військового керівництва Росії, так і колаборанти на місцях. Аналітики вважають, що так росіяни намагаються заздалегідь перекласти відповідальність на Україну за збитки та смерть людей, а самим прикриваючись повінню відступити на південь. Також експерти зазначили, що це може стати спробою уповільнити ЗСУ. У Генштабі додатково повідомили, що нібито через обстріл росіяни розсилають повідомлення із закликом новокаховцям евакуюватися.

Що буде, якщо зруйнувати Каховську ГЕС

Тисячі кілотонн води обрушаться на житло ні в чому не винних українців — така маса води дробить бетон. Хвиля докотиться аж до Херсона. У разі руйнування ГЕС під водою опиняється 18 населених пунктів, ще 25 затоплять частково. Навіть якщо вода піде, то що вона розмила і принесла з собою завдасть непоправної шкоди як будовам, так і екології. Це крім смерті безлічі людей.

Втекти від хвилі майже неможливо. За найгіршого варіанта проривна хвиля з ГЕС досягне Херсона за дві години. Вода підніметься на п’ять метрів уже за 14 годин. При найкращому розвитку подій за невеликого прориву на Каховській ГЕС на підготовку буде лише три доби.

Каховська ГЕС на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни в паніці заявили про евакуацію із Херсона частини населення. Це може бути прихованою депортацією. Також є ймовірність, що вони готуються обстрілювати Херсон у рамках можливого відступу.