Щоб контрнаступ продовжувався: озвучено два пріоритетні міста для ЗСУ

Деокупація цих міст відкриє шляхи і на півдні, і на сході

Українська армія знаходить слабкі місця росії та наб’є туди напряму. Таку думку висловили в естонській розвідці.

Глава військової розвідки цієї країни Марго Гросберг розповів ТРК ERR про те, як українські військові знаходять проломи у російській обороні та які міста він бачить важливими цілями для ЗСУ. Він наголосив, що військові України використовують тактику фальшивих нападів. Ворог перетягує війська на іншу частину фронту і тоді ЗСУ б’ють у слабку точку.

Наголошується, що є дві стратегічні цілі для українських військових на фронті. Зараз на півдні це Нова Каховка – дуже важлива точка на шляху до Херсона. Поки що це єдина можливість масово перетинати Дніпро. Нагадаємо, Антонівський міст та переправу в Каховці українські військові пошкодили і ворог намагається організувати там баржові та поромні переправи.

Якщо українці зможуть деокупувати Нову Каховку, а росіяни відійдуть у бік Херсона, на думку голови військової розвідки Естонії, південний напрямок можна буде назвати головним на кілька наступних тижнів чи місяців. Друга потенційна мета для української армії – це місто Сватове – воно є ключем для звільнення Луганської області. Зокрема, проходом до Сєвєродонецька та Лисичанська.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські військові діють на лінії Сватове-Кременна. Траса між цими двома населеними пунктами також має стратегічне значення. Варто зазначити, що саме у Сватове відступали розбиті російські частини з-під Лиману. росія розуміє, що якщо Сватове буде взято, це може обвалити фронт Луганської області. Згідно з останніми даними на цей напрямок стягують війська, у тому числі до Лисичанська направили вагнерівців.