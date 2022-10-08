Чтобы контрнаступление продолжалось: озвучены два приоритетных города для ВСУ

Деоккупация этих городов откроет пути и на юге, и на востоке

Украинская армия находит слабые места россии и набьет туда напрямую. Такое мнение высказали в эстонской разведке.

Глава военной разведки этой страны Марго Гросберг рассказал ТРК ERR о том, как украинские военные находят бреши в российской обороне и какие города он видит важными целями для ВСУ. Он отметил, что военные Украины используют тактику фальшивых нападений. Враг перетягивает войска на другую часть фронта и тогда ВСУ бьют в слабую точку.

Отмечается, что есть две стратегические цели для украинских военных на фронте. На данный момент на юге это Новая Каховка — очень важная точка на пути к Херсону. Пока это единственная возможность массово пересекать Днепр. Напомним, Антоновский мост и переправу в Каховке украинские военные повредили и враг пытается организовать там баржевые и паромные переправы.

Если украинцы смогут деоккупировать Новую Каховку, а россияне отойдут в сторону Херсона, по мнению главы военной разведки Эстонии, южное направление можно будет назвать главным на несколько следующих недель или месяцев. Вторая потенциальная цель для украинской армии это город Сватово — он является ключом для освобождения Луганской области. В частности, проходом к Северодонецку и Лисичанску.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские военные действуют на линии Сватово-Кременная. Трасса между этими двумя населенными пунктами также имеет стратегическое значение. Стоит отметить, что именно в Сватово отступали разбитые российские части из-под Лимана. россия понимает, что если Сватово будет взято — это может обрушить фронт Луганской области. Согласно последним данным на это направление стягивают войска, в том числе в Лисичанск направили вагнеровцев.