Враг пытается продавить на Донеччине: актуальные карты боев в Украине

К своей линии обороны на востоке враг стягивает силы

Украинские военные вероятно продолжают продвижение вдоль дороги, соединяющей Сватово и Кременную в западной части Луганской области. Контрнаступление на Херсонщине также не останавливается, сообщается про бои к северу и северо-западу от областного центра.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, россия пытается продвинуться в Донецкой области. Местных жителей пытаются заставить идти воевать против Украины.

Также упомянута катастрофическая ситуация с обеспечением работы гражданской инфраструктуры в оккупированной части Украины — ее не смогли отремонтировать к зиме.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские источники заявили про продвижение украинских сил в сторону Сватово Луганской области из Харьковской. По оценкам аналитиков, ВСУ могли продолжать военные операции вдоль дороги Кременная-Сватово. В области идут бои. Россияне готовятся к обороне и стягивают силы в Сватово. Опасаются они и прорыва украинских сил аж до Лисичанска —туда также передислоцировали солдат. Враг также не оставляет идеи атаковать севернее Харькова — была отражена атака врага в 30 км от города.

Карта контрнаступления на востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают наземные штурмы — в районе Бахмута, Авдеевки, Майорска, Новомихайловки. Враг продолжает постоянные атаки, есть кадры подтверждающие проникновения россиян в Зайцево. Что касается Первомайского, то создатели карт DeepState отмечают, что враг захватил крайний дом населенного пункта и не продвинулся.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обороняться, усилил обстрелы, пытаясь предотвратить украинское контрнаступление. Оккупанты еще могут форсировать Днепр. Бои продолжаются к северу и северо-западу от Херсона. Враг атакует в 30 км от областного центра. Ситуация очень динамичная. Украинские военные также продолжают удаленно уничтожать оккупантов, взрывая их склады и сбивая авиацию.

Россияне продолжают атаковать украинские города на южном направлении вдали от линии фронта и возле нее. Враг опасается, что украинские военные готовятся к контрнаступлению в Запорожской области. Но в этом сомневаются эксперты.

Контрнаступление на юге Украины

Вероятно, с опасениями россиян связаны участившиеся ракетные обстрелы Запорожья — город каждый день подвергается ракетным и беспилотниковым атакам. Враг попал в жилые дома — погибли люди. Оккупанты коварны — они могут замыслить новое наступление на Киев, но для этого им нужно формировать отряд в течение нескольких месяцев.