Повторное наступление войск рф на Киев возможно: Наев сделал важное заявление

Для формирования группировки для штурма столицы оккупантам понадобится 2-3 месяца

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, заявлявший ранее о том, что война должна закончиться выходом украинских войск к границам 1991 года, считает, что повторное наступление врага на Киев возможно.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Оно (повторное наступление на Киев, – Ред.) возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", — отметил Наев.

Он также выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине только тогда, когда получит соответствующую команду от России.

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", — заверил Наев.

Напомним, что по мнению российского политтехнолога Станислава Белковского, война в горячей фазе на украинских фронтах закончится в случае исчерпания ресурсов на ее продолжение. Это, по его мнению, весной следующего, 2023 года. При этом он подчеркивает, что называемые им сроки весьма условны, так как ситуация меняется каждый день.