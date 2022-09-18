Когда закончится война: известный политтехнолог назвал срок

Белковский рекомендует украинцам жить так, как будто война не закончится никогда

Запрос о сроках окончания войны – один из самых популярных в интернете.

Свой вариант ответа на него попытался сформулировать и российский политтехнолог, политический советник и публицист Станислав Белковский в новом выпуске проекта "Орестократия" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

При этом перво-наперво он предложил уточнить значение слова "война".

"Спецоперация" как война россии с Западом закончится через несколько лет. Когда путин по тем или иным причинам отойдет от власти. Тогда придет его "коллективный преемник" и будет объявлено перемирие, начнется поиск путей к миру. Война в горячей фазе на украинских фронтах закончится в случае исчерпания ресурсов на ее продолжение. На мой взгляд, это случится весной следующего, 2023 года", — считает полттехнолог.

В то же время Станислав Белковский подчеркивает, что называемые им сроки весьма условны, так как ситуация меняется каждый день. Еще не так давно никто не мог даже подозревать, что украинские войска освободят большую часть Харьковской области.

"Все меняется, поэтому все эти оценки очень условны, — полагает политтехнолог. — Но жить надо так, как будто война никогда не закончится".

По мнению Белковского, мы все просто перешли в другой мир – сам он, к примеру, уехал из россии полгода назад, и не собирается туда возвращаться ни в каком случае.

Первым делом публицист собирается отстроить себя как человека и гражданина в другом, параллельном мире, в некой русской Мета-Вселенной, которая не имеет никакого отношения к государству рф, ее территории и ее власти.

"Если на ваш вопрос отвечать буквально и дословно, то война закончится весной следующего года", — резюмирует Белковский.

На уточняющий вопрос, в чем будет выражаться окончание войны – возвратом Украине территорий или какими-то другими событиям, эксперт снова прибегает к спасительной для него мысли о том, что "все меняется".

К примеру, пока что рф планирует провести 4 ноября так называемые "референдумы", в "ДНР", "ЛНР", в Херсонской и Запорожской областях, с целью легитимации аннексии территории Украины – примерно 22 процентов ее территории.

Но если успехи ВСУ в контрнаступлении будут значительными, то провести подобное "волеизъявление" вряд ли удастся, потому что жители захваченных русскими территорий, видя успехи украинских военных, осознают, россия может уйти, а Украина – вернуться, и не будут особо спешить на "референдум".

В этом вопросе, полагает политтехнолог, психологическая сторона важнее предметной.

Победу над россией Станислав Белковский предлагает понимать как полный вывод войск рф с территории Украины (с оговоркой, что сделать это реалистично со всех оккупированных областях за исключением Крыма).

"Из Крыма – это нереалистично, из всех остальных территорий – реалистично", — считает эксперт.

Станислав Белковский - о сроках окончания войны

В глобальном масштабе, уверен Белковский, результатом должна стать окончательная победа НАТО над россией в течение двух-трех лет.

"Евроо-Атлантический мир должен будет показать, что ставка на его обрушение была неправильной. И что оказавшись в технологической, общеэкономической, а также культурной изоляции, россия проиграла эту войну", — полагает политтехнолог.

Но в случае, если путин будет жив, конвульсии созданной им системы будут продолжаться некоторое время.

В то же время вопрос о том, попадет ли владимир путин под международный трибунал, Белковский считает не столь и важным. После его ухода власть перейдет к "коллективному путину", члены которого будут вынуждены действовать по методу "сталинских палачей", которые после смерти советского диктатора были вынуждены ликвидировать созданную им систему – по-другому они не смогли бы выжить.

"Вопрос о том, окажется ли путин на скамье подсудимых, не столь и важен. Рассуждения о трибунале отвлекают от главного – когда же это пост-ленинское бревно будет убрано со столбовой дороги истории. В том числе и российской", — уверен Станислав Белковский.

Напомним, что по мнению военного Маркуса, война не закончится со смертью путина, так как ее истинная причина – в культура россиян, которые никогда не оставят украинцев в покое.