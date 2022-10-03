Генерал назвал главный признак окончания войны в Украине и рассказал, что следует делать дальше

Командующий Силами обороны Украины говорит, что ВСУ начали перехватывать стратегическую инициативу

Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы вытеснить российских оккупантов с наших территорий. Об этом свидетельствуют и последние успехи украинских воинов на Луганском направлении, где россиян отбрасывают вглубь. Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что война в Украине закончится возвращением к границам 1991 года — а это означает полную деоккупацию Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение украинский генерал озвучил в эфире телемарафона. Он отметил, что главный маркер окончания этой войны — это когда ВСУ будут диктовать российским военным свою точку зрения по ведению боевых действий.

"Завершение войны — это восстановление границ по состоянию на 1991 год. Когда это произойдет, сложно прогнозировать, но каждый день мы работаем над тем, чтобы максимально приблизить этот момент", — отметил он.

При этом Сергей Наев убежден, что после завершения войны следует обязательно заключить договор со странами мира и РФ, чтобы такая агрессия в Украине больше никогда не повторилась.

Командующий Объединенными силами ВСУ добавил, что нынешнее контрнаступление ВСУ – это начало перехвата стратегической инициативы, а вот когда наши военные заберут ее полностью – это почувствуют все.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы ВСУ в Лимане украинской армии открылись новые возможности для проведения контрнаступления в сторону Кременной и дальше на территории Луганской области. Оптимистические прогнозы экспертов говорят о том, что наши воины могут продвинуться вплоть до Луганска. Есть хорошие новости и в Херсонской области, где у оккупантов, судя по всему, прорван фронт.