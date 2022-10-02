Россияне отступают под Лиманом: свежие карты боев в Украине (видео)

Южное направление российское командование считает более приоритетным в вопросах обороны

Украинские военные освободили Лиман в Донецкой области и нанесли таким образом очередное крупное оперативное поражение россии. В рф такое поражение вызвало неоднозначные реакции от призывов к применению ядерного оружия до заявлений, что виноваты проблемы при мобилизации.

В Институте изучения войны считают, что поражение войск россии под Лиманом указывает, что Херсонская область в приоритете для российского диктатора владимира путина. Источники с обеих сторон напоминают, что уязвимые позиции на востоке не были укреплены, тогда как на юге постоянно совершенствуются.

Но контроль над территориями Украины, в том числе и освобожденными — все еще одна из целей путина. На это указывает атака на Казачью Лопань в Харьковской области. Также это может свидетельствовать, что путин готов выделять российских военных для наступательных действий там, где они уже потерпели неудачу. Также враг атаковал на Донеччине. В Херсонской области продолжается контрнаступательная операция.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Первого октября украинские военные освободили Лиман. Также войска стоящие северо-западнее города в районе Дробышево отошли в Кременную. Россияне опасаются продвижения контрнаступления к северу от Лимана. На северо-востоке в районе государственной границы с рф, оккупанты пытались атаковать в районе Казачьей Лопани.

Карта контрнаступления на востоке Украины

В Донецкой области россия продолжает попытки продвинуться. В районе Бахмута и Авдеевки оккупанты атаковали. Обстрел позиций и населенных пунктов не прекращается.

Карта боев возле Бахмута и Донецка

Юг Украины

Контрнаступление в Херсонской области продолжается, создаются условия для будущего наступления на разных участках фронта. В это входит нанесение ударов по российским складам боеприпасов и местам скопления. В россии опасаются, что украинские войска нацелились на Давыдов Брод.

В Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются атиллерийские, ракетные атаки и нападения с помощью дронов-камикадзе. Враг также стягивает военные силы рф на юг Украины, в частности из Донецкой области в Запорожскую.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", на юге Украины оккупанты сосредоточились на обороне, но это не мешает ВСУ ликвидировать врага и не только уничтожать его технику, но и брать ее трофеями. Украинские воины формируют новые рубежи в войне. Взятие Херсона могло бы стать третьим поворотным моментом войны и принести Украине важное преимущество.