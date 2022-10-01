"Мощный удар по путину": американский аналитик рассказал, когда ВСУ освободят Херсон

Освобождение Херсона станет третьей поворотной точкой в войне

Освобождение Херсона и Новой Каховки станет мощным ударом по россии и ее диктатору владимиру путину, а возвращение этих городов под контроль Украины может произойти до конца года.

Такое мнение высказал президент аналитического центра The Jamestown Foundation (США) Глен Ховард в интервью "24 каналу". По его словам многое зависит от того, как далеко продвинутся ВСУ до наступления зимы.

"Если украинцы смогут перенести свою линию обороны за реку Оскол, а также освободить территории в Луганской области, то это сформирует новый рубеж обороны к началу зимы. Это заложит основу для последующих успехов и даже выхода в Мариуполь", — сказал он.

При этом он отметил, что важно также то, что будет происходить в течение следующих нескольких недель вокруг Херсона, а если Украине удастся вернуть город под свой контроль, то это будет третьей поворотной точкой в войне. По словам Ховарда это позволит ВСУ выйти на линию Днепра, перерезать поставки воды в Крым и подготовить наступление на Чонгар.

"Если вы освободите Херсон и Новую Каховку, то это будет мощный удар по путину. Этого я ожидаю в течение следующего месяца", — сказал он.

По его словам, после этого начнется зима и война замедлится, а к следующей весне у россии будет более слабая позиция из-за продолжения мобилизации и поставок нового вооружения Украине со стороны Запада.

Напомним, что по прогнозу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война в Украине не завершится до конца этого года и есть основания полагать, что в 2023 году боевые действия также будут продолжаться.