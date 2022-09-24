Российские солдаты в тупике, но путин лично запретил отступать из Херсона — NYT

Российский диктатор стал больше интересоваться ходом боевых действий в Украине, не слишком доверяя своим генералам

После разгромного поражения российских оккупантов на Харьковщине, владимир путин больше включился в процесс планирования дальнейших действий своей армии на территории Украины. Среди прочего его очень интересует ситуация на юге страны. Вполне вероятно, что он лично отдал приказ подразделениям в Херсоне оставаться до последнего и ни в коем случае не отступать.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на анонимные источники из числа представителей американской власти, которые часто знакомятся с данными разведки. Сообщается, что к путину обратились командиры российских подразделений, находящихся на Херсонщине, с просьбой организовать отступление в восточном направлении.

На это последовал отказ, хотя подобная перегруппировка могла бы помочь армии рф сохранить остатки личного состава, а также техники, пока еще не уничтоженной украинскими военнослужащими. Однако, как пишут журналисты NYT, отступление от Херсона стало бы "еще одним унизительным публичным признанием неудач путина в войне". Более того — Украина смогла бы заявить об очередном прорыве в своей борьбе, предоставив падение российской облоги Херсона как новую победу ВСУ.

Помимо этого отмечается, что приказ путина оставаться российским военным в Херсоне значительно деморализовала оккупантов. Сейчас они во многом отрезаны от нормального снабжения техникой, боеприпасами и даже банальным продовольствием. Если так и продолжится, то украинские защитники вполне могут взять их в окружении, заставив либо сдаться, либо погибнуть в жестоких боях.

Американские чиновники считают, что такое поведение российского диктатора весьма красноречиво показывает, насколько критичным является для него ведение войны в Украине. Тем временем, по мнению генерала армии США Марка А. Милли, нынешняя ситуация на фронте является весьма динамичной, и можно проследить, что украинцы перехватили стратегическую инициативу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит на южном и других направлениях фронта, изучив свежие карты боев в Украине. Их, как и всегда, предоставили аналитики Института изучения войны (США).

Также мы сообщали, что на временно оккупированной территории Херсонщины накануне стартовал незаконный "референдум" за присоединение к россии. Более того — пропагандисты уже отчитываются о весьма высокой "явке избирателей".