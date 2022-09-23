Оккупанты нарисовали цифры "явки" в первый день "референдума"

Захватчики проводят "волеизъявления" на оккупированных территориях Украины

В пятницу, 23 сентября, на 212-й день полномасштабного вторжения рф на оккупированных территориях Украины состоялся 1-й день так называемого "референдума" о присоединении к россии. В рф отчитались о "явке".

Оккупанты нарисовали высокую "явку". По данным "Медузы", в некоторых городах Луганской области "голосование" завершили досрочно из-за угрозы обстрелов.

Россияне приводят такую статистику "явки" на оккупированной территории:

в Донецкой области — 23,64%;

в Луганской области — 21,97%;

в Херсонской области — 15,31%;

в Запорожской области — 20,52%.

Напомним, оккупационные власти планируют проводить "референдумы" до 27 сентября. Российские пропагандисты в первый же день начали массово публиковать фотографии с "избирательных участков". Для "высокой явки" захватчики используют разные методы, в частности заставляют коммунальщиков "голосовать" и обходят дома с оружием.

Отметим, международное сообщество пока что несколько хило отреагировало на проведение так псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Эксперт-международник Александр Сушко считает, что мощная реакция Запада ожидается только по итогам "голосований".