Укр

Оккупанты нарисовали цифры "явки" в первый день "референдума"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Цирк" с "референдумами" только начался - объявлены итоги первого дня Новость обновлена 23 сентября 2022, 21:45
"Цирк" с "референдумами" только начался - объявлены итоги первого дня

Захватчики проводят "волеизъявления" на оккупированных территориях Украины

В пятницу, 23 сентября, на 212-й день полномасштабного вторжения рф на оккупированных территориях Украины состоялся 1-й день так называемого "референдума" о присоединении к россии. В рф отчитались о "явке".

Оккупанты нарисовали высокую "явку". По данным "Медузы", в некоторых городах Луганской области "голосование" завершили досрочно из-за угрозы обстрелов.

Россияне приводят такую статистику "явки" на оккупированной территории:

  • в Донецкой области — 23,64%;
  • в Луганской области — 21,97%;
  • в Херсонской области — 15,31%;
  • в Запорожской области — 20,52%.

Напомним, оккупационные власти планируют проводить "референдумы" до 27 сентября. Российские пропагандисты в первый же день начали массово публиковать фотографии с "избирательных участков". Для "высокой явки" захватчики используют разные методы, в частности заставляют коммунальщиков "голосовать" и обходят дома с оружием.

Отметим, международное сообщество пока что несколько хило отреагировало на проведение так псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Эксперт-международник Александр Сушко считает, что мощная реакция Запада ожидается только по итогам "голосований".

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#Украина #Россия #Война с Россией