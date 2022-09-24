Украинские войска под огнем продолжают контрнаступление: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продолжают атаковать в Донецкой области

На фоне продолжающейся в россии частичной мобилизации, украинские военные продолжают кампанию по освобождению нашей страны от захватчиков. Наступление продолжается севернее и северо-западнее Лимана, а также в Херсонской области. По южному направлению командование ВСУ сохраняет оперативное молчание.

Согласно отчету Института изучения войны, россияне продолжают безуспешные атаки в районе Бахмута и на северо-запад от Донецка. Все чаще в Украине сбивают используемые россиянами иранские беспилотники.

На оккупированных территориях враг пытается заставить украинцев участвовать в "псевдореферендумах" и опасается действий партизан.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают попытки вернуть утраченные позиции в районе Купянска и разрушить дамбу в Печенегах, их действия — безуспешны. Наступление продолжается севернее и северо-западнее Лимана. Российские источники заявили о прорыве своей обороны в районе Карповки и Редкодуба, но продвижение украинских войск пока не подтверждено Генштабом.

Карта боев на востоке Украины на рубежах Харьковской области

В Донецкой области оккупанты проводили обстрелы вдоль линии фронта в районе Бахмута и Донецка. Они также продолжают неудачные попытки атаковать как в районе Бахмута, та и возле Авдеевки. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отразили атаки россиян в районах Спорного, Соледара, Бахмутского, Одрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают обстрел по линии соприкосновения и пытаются восстановить утраченные позиции. Для этого они используют воздушную разведку и также организуют оборону. Украинские военные продолжают уничтожать позиции оккупантов. По данным ОК "Юг" поражена понтонная переправа в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, три в Каховском и Херсонском районах, станция ​​радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаева, колонна вооружения и техники – в Каховке. Также снова поразили Каховский мост.

Россияне продолжают использовать иранские беспилотники камикадзе для атак — их заметили в Одесской и Днепропетровской областях. Оккупанты в Запорожской области заявили о прорыве своей обороны "украинскими диверсантами" в Запорожской области. Областной центр находится под еженощными атаками россия. В ночь на 24 сентября они попали не только в объекты инфраструктуры, но и в жилой сектор — загорелся многоэтажный дом, есть погибший и пострадавшие. Как ранее писал "Телеграф", эксперты ООН подтвердили, что россия совершает в Украине военные преступления.