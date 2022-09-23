Даже не миллион: СМИ узнали, сколько людей хотят призвать в россии

В СМИ появилась интересная информация о мобилизации в рф

В рамках "частичной мобилизации", которую президент рф владимир путин объявил в стране, в россии планируют призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Об этом "Медузе" рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств. При этом власти рф планируют мобилизировать в основном население из сел и мелких городов.

Источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице рф хотят призвать всего до 16 тысяч человек. В Санкт-Петербурге хотят мобилизировать около 3,2 тысячи человек, отметил собеседник издания, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.

Источник, близкий к одному из федеральных министерств, рассказал, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму". "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны)".

Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков назвал информацию о мобилизации 1,2 миллиона человек фейком.

"Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — ложь", — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. При этом количество людей, подлежащих мобилизации, было указано в 7 пункте соответствующего указа президента россии. Этот пункт засекречен. В россии начались протесты против мобилизации, а российский мужчины массово начали убегать за границу.