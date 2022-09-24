В Запорожье ракета разнесла жилой дом, без жертв не обошлось: фото последствий

Ракетная атака произошла в предутренний час

Российские оккупанты в последние дни активизировали ракетные атаки по Запорожью, город подвергается обстрелам каждую ночь. Не стала исключением и ночь на субботу. Ранним утром 24 сентября после трех часов оккупанты выпустили по Запорожью ракеты.

По данным главы ОВА Александра Старуха, известно про как минимум пять попаданий по городу в объекты инфраструктуры и жилой сектор. Есть погибший и пострадавшие.

Один из прилетов вызвал пожар в многоэтажном доме. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семеро ранены. Им оказали помощь, специалисты все еще работают над ликвидацией последствий. Старух также опубликовал фото на котором видны последствия прилета для дома.

Трехэтажное здание частично обрушилось, все в дыму и копоти.

Последствия прилета ракеты в Запорожье

Накануне в городе уже был погибший в результате российской ракетной атаки — оккупанты выстрелили в отель в одном из парков Запорожья в центре. Россияне не только атакуют мирные города, но и не гнушаются военными преступлениями в Украине. То, что было известным фактом подтвердили эксперты комиссии по правам человека ООН.