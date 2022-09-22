Запорожье и Днепр с утра переполошили взрывы: все детали, фото и видео

Оккупанты продолжают "кошмарить" украинцев

россия нанесла ракетный удар по Украине утром 22 сентября — под огнем Запорожская и Днепропетровская область, но воздушная тревога захватила многие юго-восточные области.

Взрыв в Запорожье подтвердил глава областной военной администрации Александр Старух. Также в городе частично пропала электроэнергия.

В городе поднимается столб дыма, который видно из многих районов. По словам и.о. мэра Анатолия Куртева, прилет пришелся на гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавшие.

Местные жители публикуют фото, по которым можно судить, что дыма становится все больше.

Столб дыма в Запорожье

В пригороде Днепра слышали несколько взрывов. Пока неизвестно, это прилеты российских ракет или отработка силами ПВО. О громких звуках сообщали и из Каменского, и из Новомосковска.

Российские оккупанты в последние дни усилили ракетные обстрелы Запорожья. Также под огнем врага и другие города, в частности Кривой Рог. Обстрел гидротехнических сооружений вызывал частичное затопление города. Россияне также целились в критическую инфраструктуру в Харькове, лишив электроэнергии часть города неделю назад. Целями оккупантов могут стать девять украинских электростанций, считают эксперты.