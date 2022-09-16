Не допустить катастрофы: стало известно, куда попали ракеты россиян в Кривом Роге

В Кривом Роге российские войска ударили по критической инфраструктуре, есть серьезные повреждения гидротехнических сооружений.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор…", — говорится в сообщении Резниченко.

Кроме того, Воздушные Силы Украины сообщают на своем Telegram-канале, что над Днепропетровской областью силами ПВО было сбито три вражеские крылатые ракеты "Искандер-К" и один БПЛА "Орлан-10.

Новость обновляется…