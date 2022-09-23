"Всерьез еще ничего не начинали": в ВСУ рассказали, сколько сбили иранских беспилотников

ПВО Украины за день приземлили несколько беспилотников и штурмовик

После того как россияне получили от Ирана беспилотники-камикадзе, оккупационные войска начали активно применять их против мирных городов Украины. В частности украинские средства ПВО за один день 23 сентября сбили шесть таких БПЛА.

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 18:30 было сбито шесть БПЛА "Shahed-136" иранского производства, а на южном направлении украинские защитники в придачу приземлили вражеский штурмовик Су-25.

"И это мы еще всерьез ничего не начинали", — пошутили в Командовании ВС ВСУ.

Как сообщалось ранее, после того, как иранские беспилотники были применены против Одессы и Днепра, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение главе МИД Дмитрию Кулебе отреагировать на факты применения иностранного оружия.

Позже в МИД сообщили, что расценивает поставки беспилотников россии, как недружественный акт со стороны Ирана, который противоречит заявленному нейтралитету Тегерана. В ответ на это Киев принял решение лишить иранского посла аккредитации и существенно сократить число дипломатов в посольстве.