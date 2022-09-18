HIMARS ВСУ под угрозой – оккупанты нашли противодействие в лице иранских БПЛА Shahed 136, чем их можно сбить?

Только одна бригада потеряла от атак иранских дронов 5 орудий и 2 БТР

4 самоходные артиллерийские установки, 155-мм гаубица М 777 и 2 БТР – такие потери понесли ВСУ в зоне ответственности 92-й механизированной бригады. Об этом The Wall Street сообщил начальник артиллерии бригады полковник Родион Кулагин.

Как объяснил журналистам Кулагин, иранские дроны летают обычно парами, после чего атакуют цель. Основной целью иранских БПЛА полковник назвал украинскую артиллерию на тех направлениях, на которых оккупанты уступают ВСУ в мощности и дальности артиллерии.

Shahed – в чем их опасность

Появление иранских ударных дронов в небе Украины не является неожиданностью, еще в августе Washington Post сообщал, что Иран поставил рф партию БПЛА Mohajer-6 и Shahed. А уже в сентябре иранское новостное агентство Kayhan сообщило о продаже БПЛА неназванной иностранной стране. В Украине иранские дроны для маскировки оккупанты назвали "ГераньМ214".

БПЛА серии Shahed являются ударными дронами и являются опасными противниками для ВСУ. Так, Shahed 136 несет от 4 до 8 ракет или бомб и может находиться в воздухе до 24 часов с дальностью действия до 2000 километров, правда точных данных об этой модели нет.

Более ранняя модель беспилотника Shahed-129, являются нелицензионной копией американского БПЛА американского MQ-1 Predator (Хищник) и имеет чуть худшие характеристики – не более 4 управляемых бомб и дальность 1700 км. Но и этот дрон может находится в небе до 24 часов.

Последним на данный момент БПЛА серии Shahed является ударный дрон Shahed-191, уступающий по боевым возможностям моделям с индексами 129 и 136 – всего 2 ракеты, 1500 километров дальности и не более 5 часов в воздухе. Правда при этом скорость дрона составляет порядка 300 км в час, против 150 км у других беспилотников данной серии.

Такие высокие показатели иранских дронов вызваны тем, что в руки производителей попали высокие технологии, использовавшиеся в американском БПЛА MQ-1 "Predator" (Хищник).

Shahed – сколько стоят и как можно бороться?

Сколько именно дронов рф закупила в Иране неизвестно, но их стоимость явно немаленькая, ведь 1 "Хищник", с которого собственно и скопированы иранские Shahed, стоит порядка 4 миллионов долларов США. С их помощью оккупанты очевидно постараются уничтожить РСЗО HIMARS.

Каким образом ВСУ могут бороться с иранскими дронами? Этих способов довольно много — удары зенитными ракетами, что ВСУ проделывали уже как минимум дважды, создание радиопомех, которые могут привести к аварии дрона, и другие. К примеру, тех же "Хищников" за годы эксплуатации США потеряли уже не один десяток.

Как показала война, даже самая современная российская техника часто выходит из строя, а то и просто уступает западным аналогам, что заставляет оккупантов приобретать оружие в третьих странах.