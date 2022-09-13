ВСУ уничтожили, вероятно, первый иранский беспилотник рф: в чем его особенность (фото)

Эффективная дальность действия этих дронов может достигать до 2 тысяч километров.

В небе над Харьковской областью, недалеко от недавно деоккупированного поселка Купянск, украинские Вооруженные силы, вероятно, впервые сбили иранский ударный беспилотный летательный аппарат.

Соответствующую информацию во вторник, 13 сентября, сообщили в телеграмм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, отметив, что согласно анализу внешнего вида элементов крыла "демилитаризованного" БПЛА можно заключить, что украинские защитники впервые со дня полномасштабного вторжения россии ликвидировали иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

В небе над Харьковщиной сбит иранский БПЛА

Следует отметить, что точной характеристики Shahed-136 получить не удалось, однако на Западе утверждают, что эффективная дальность действия этого беспилотника может достичь целей на расстоянии до 2 тысяч километров. Некоторые предположения говорят о том, что реальная дальность полета боеприпасов достигает расстояния до 2,5 тысячи километров. Однако для такой модели дрона-камикадзе, вес которого около 200 килограммов, размахом крыльев в 2,5 метра и 50-сильным такое утверждение выглядит достаточно спорным.

Этот БПЛА способен нести на борту 4-8 ракет или такое же количество бомб. Заявленная автономность полета дрона составляет 24 часа. Беспилотник может подниматься на высоту до 7,5 км с крейсерской скоростью 150 км/ч.

Также добавим, что двигатель MD 550 можно приобрести даже на сайте AliExpress, а учитывая, что Иран является подсанкционной страной, то вероятно, что и другие детали дрона можно отнести к гражданским.

Что касается средств наведения, то Shahed-136, скорее всего, оснащен лишь спутниковой навигацией гражданского класса. Это означает, что наносить удары он может исключительно по стационарным объектам.

ВСУ под Купянском, вероятно, уничтожили ударный иранский беспилотник

Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно Вооруженные украинские силы "демилитаризовали" два российских беспилотника, современный штурмовик Су-25, а также мощный вертолет "Аллигатор" в небе над Харьковской и херсонской областями.