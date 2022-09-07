"Демилитаризовали" штурмовик, вертолет и два БПЛА: ВСУ похвастались еще одним урожайным утром (видео)

Украинцы продолжают выбивать российскую нечисть из территорий Родины

На 196-й день полномасштабного российского вторжения украинским защитникам удалось "демилитаризировать" один вражеский самолет-штурмовик Су-25, вертолет Ка-52, а также два беспилотных летальных аппарата армии рф.

Согласно информации, которая в среду, 7 сентября, распространяется в большинстве украинских телеграмм-каналах, российский Су-25 Вооруженные украинские силы принудительно "посадили" в рамках наступления в районе Волохова Яра, находящегося на территории Харьковской области. Кроме того, было опубликовано и видеоподтверждение поражения летательного аппарата противника.

российский штурмовик якобы был сбит в рамках наступления в районе Волохова Яра

Между тем, на официальной странице Генерального штаба ВСУ в соцсети сообщается о том, что бойцам зенитно-ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ в небе над Херсонщиной удалось ликвидировать еще и уникальный российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Кроме того, ночью, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

"Слава Украине! Вместе победим!", — говорится в тексте публикации Генштаба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последние сутки бойцам Вооруженных сил Украины удалось частично продвинуться в южной части страны, а также уничтожить один российский самолет и три состава БК врага.