Война — день 196: ВСУ наступают и на юге, и на Харьковщине

Оперативно о главном 7 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 196 дней. Продолжаются массированные ракетные обстрелы украинских мирных городов и атаки россиян на Донбассе. Вместе с тем, у украинцев появились определенные поводы для оптимизма: ВСУ перешли в наступление не только на юге Украины, но также на востоке, а именно в Харьковской области, треть которой пока что остается под оккупацией россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Новый премьер Британии Лиз Трасс, как и обещала, первый телефонный звонок на своей должности совершила в Украину и приняла приглашение Зеленского посетить нашу страну.

00:00 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн (Германия) 8 сентября.

Напомним, о событиях 3 сентября можно прочитать в сводке: "Война в Украине — день 193: обострение на Запорожской АЭС, атаки оккупантов на Донбассе".

О том, что происходило 4 сентября можно прочитать в материале: "Война в Украине — день 194: ВСУ демонстрируют успехи на Донбассе и юге на фоне атак россиян".

Информация за 5 сентября доступна в трансляции: "Война — день 195: россияне пытаются остановить продвижение ВСУ на юге и продолжают ядерный шантаж".