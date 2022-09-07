Есть все шансы на победу: генерал армии США объяснил, в чем преимущество Украины над рф

Главное, чтобы Запад не прекратил "донатить" нашим защитникам новое вооружение

Украинская армия имеет все шансы победить и выгнать из своей земли российских оккупантов, считает американский генерал Бен Ходжес, ранее возглавлявший сухопутный войска США в Европе. Несмотря на настрой диктатора путина воевать "в долгую", войска рф практически исчерпали свои ресурсы, а, значит, их наступление становится все призрачнее.

Об этом Ходжес рассказал во время интервью изданию "НВ". Он уверен, что любые попытки прорвать украинскую оборону россияне провалят, ведь максимума своих сил достигли еще несколько недель назад.

По мнению генерала, и Соединенные Штаты, и другие украинские союзники должны видеть, что сейчас, как никогда раньше, понятно — Украина имеет все шансы на победу в полномасштабной войне. Для этого необходимо продолжать поставки западного вооружения, ведь их прекращение только затянет конфликт и увеличит количество пострадавших от боевых действий.

"Если мы не хотим увязнуть в конфликте с россией надолго, особенно имея конфликт еще и с Китаем, который будет развиваться годами, нам важно помочь Украине закончить эту войну сейчас, вернув полный контроль над Крымом и Донбассом", — четко артикулировал Бен Ходжес.

Если удастся победить россию сейчас, уверен военнослужащий, это поможет обезопасить от ее агрессии и всех других соседей этой страны.

На то, что рф весьма истощала за полгода войны в Украине, указывает факт закупки Кремлем вооружения в странах-изгоях. Так, "Телеграф" уже писал, что подтвердился факт приобретения россией иранских беспилотников. Чуть позже также появилась информация о вероятной сделке между рф и КНДР. Последняя способна предложить Москве миллионы снарядов и ракет.