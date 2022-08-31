В Белом доме подтвердили, что россия получила БПЛА от Ирана

В США официально подтвердили информацию, которая накануне появилась в СМИ, о том, что россия получила от Ирана партию боевых беспилотников.

Во время брифинга во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США могут официально подтвердить, что россия получала от Ирана БПЛА Mohajer-6 и Shahed.

"На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в россию. Это мы видим, таковы наши оценки", — сказала она.

Жан-Пьер не успела сказать, готова ли россия к их применению против Украины.

Вместе с тем представители американской разведки, которых цитируют западные СМИ, сообщают, что многие из закупленных БПЛА во время испытаний столкнулись с многочисленными неисправностями, а потому непонятно окажут ли они какой-то эффект на ход войны.

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Как сообщалось ранее, информация о договоре о поставках ударных БПЛА в россию появилась в начале июля.

После этого глава МИД Ирана заявил, что эта информация не соответствует действительности и его страна не собирается помогать оружием ни россии, ни Украине. Впрочем, 24 июля в СМИ появилось сообщение о том, что Иран отправил партию БПЛА в россию через Каспийское море, а после этого в Пентагоне сообщили, что россияне проходят обучение по управлению БПЛА Shahed-191 и Shahed-129