россия опровергает информацию о получении военной помощи от Ирана

Представители Соединенных Штатов Америки убеждены, что россия получила от Ирана пакет военной помощи в виде боеспособных беспилотников, которые противник планирует привлечь их к боевым действиям в Украине. В то же время, российская сторона поставку иранских БПЛА категорически отвергает.

Об этом пишет издание CNN, ссылаясь на администрацию президента Джо Байдена. По словам официальных лиц, российская сторона унесла летательные беспилотные аппараты с иранского аэродрома еще в первых числах августа. В рф их доставили на грузовых самолетах примерно в середине текущего месяца.

Учитывая, что российские официальные лица начали тренировки по БПЛА в Иране еще в конце июля, то это наталкивает США на мысли, что россия официально выкупила иранские беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed — Shahed-129 и Shahed-191. По всей вероятности, их планируют применить в войне против Украины.

Следует отметить, что указанные типы беспилотных летательных аппаратов используются для наблюдения за целями противника, а также имеют возможность размещать на себе высокоточные боеприпасы.

Официальные лица отмечают, что российские операторы все еще проводят тренировки с беспилотниками в Иране, поэтому США подозревают, что рф планирует осуществить импорт сотен таких дронов для использования в атаках класса "воздух-поверхность", радиоэлектронной борьбы и наведения целей на территории Украины.

Что касается российской стороны, то она такие заявления резко отвергает. В частности, спикер президента россии дмитрий песков опроверг сообщения СМИ о поставках партии беспилотников из Ирана в российскую федерацию.

"Вашингтон пост", к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", — пояснил он в комментарии по публикации WP.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тайвань передал Украине восемь сотен дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.

Также напомним, как Украина получила очередную партию военной помощи Норвегии и Британии, в состав которой вошли миниатюрные разведывательные беспилотники.