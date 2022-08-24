Украина получит от Норвегии и Великобритании вооружение, которого еще не было

Украина пригласила этот тип техники для помощи в войне, — заявили в норвежском министерстве

Великобритания, которая недавно передала Украине еще одну партию мощного оружия, объединяет свои усилия совместно с Норвегией для приобретения норвежских микродронов Black Hornet в подарок Киеву.

Соответствующую информацию в среду 24 августа обнародовало Министерство обороны Норвегии, отметив, что совместно с Великобританией планируют поставить Украине беспилотники Black Hornet от производителей Teledyne FLIR для противостояния военной агрессии россии. Общая стоимость пакета помощи обойдется в 9,25 миллиона долларов.

В заявлении министерства отмечают, что кроме самих Black Hornet, Украине передадут запасные части к дронам и научат правильно пользоваться беспилотниками. Будут финансировать это все из британского фонда, в который Норвегия также внесла свой вклад.

По словам министра обороны Норвегии Берн Арильд Грама, норвежские дроны обычно используют для разведки и идентификации целей противника. Они очень просты в эксплуатации и надежны. Кроме того, главным их преимуществом является незаметность. Особенно эти беспилотные летательные аппараты подходят для боевых действий в городских районах.

В ведомстве также добавили, что этот тип техники пригласила Украина, аргументировав свою потребность в противостоянии военной агрессии россии.

"Эти передовые беспилотники помогут украинским войскам получить жизненно важное преимущество на поле боя", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Великобритания совместно с США выступили с заявлением по поводу Запорожской АЭС, в котором отметили, что при умышленном повреждении россией коллекторов станции и вероятной утечке радиации, сочтут обоснованным основанием для применения статьи 5-й НАТО.