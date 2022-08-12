Лучше, чем HIMARS: Британия передала Украине новую партию мощного оружия

Украинским военнослужащим будет, чем бить российских оккупантов еще жестче

В пятницу, 12 августа, Украина получила новые поставки оружия от своего постоянного политического партнера — Великобритании. На вооружение ВСУ поступила очередная партия реактивных систем залпового огня М270, которые впервые были использованы нашими бойцами в июле 2022 года.

Информацию о пополнении технической базы украинской армии в своем Twitter сообщил руководитель Минобороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что поддержка как правительства, так и простых жителей Великобритании очень важна для украинцев.

Отдельно Резников высказал благодарность своему британскому коллеге Бену Уоллесу, благодаря которому и стало возможным получение очередного "транша" военной помощи.

"Наша украинская армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — подчеркнул чиновник.

Также он добавил, что в ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии "подарков" для ВСУ от иностранных партнеров.

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Следует отметить, что РСЗО M270 является американской разработкой. Это универсальная пусковая установка, которая может как использоваться для залпового огня, так и для запуска тактических ракет. М270 считается лучшей за хваленные HIMARS, ведь, по сути, имеет удвоенную боевую мощь. К слову, в ее обойме вдвое больше ракет — сразу 12.

Установка перемещается на гусеничной базе БМП "Бредли" и может работать в любое время суток, а также при различных погодных условиях. На вооружении армии США M270 находится еще с 1983 года, а позже их стали передавать для усиления безопасности и другим странам НАТО.

К слову, передача дополнительной партии М270 была ранее анонсирована уже упомянутым Беном Уоллесом. Он отметил, что с помощью этого вооружения ВСУ могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Также "Телеграф" писал о том, как Алексей Резников оценивает в целом оружейный запас ВСУ и то, с какой "разносортицей" иногда приходится работать нашим защитникам. Это стало одним из ключевых заявлений министра в его свежем интервью, подборку из которого делало наше издание.