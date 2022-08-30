россия получила от Ирана первую партию беспилотников: толку от них немного, — СМИ

Машины уже поступили в рф, но результаты их испытаний оставляют желать лучшего

Иранские ударные беспилотники, которые российский диктатор владимир путин выпросил у Тегерана во время своего визита в июле, начали поступать в россию. О передаче первой партии, в которую вошли дроны двух типов, способные нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели, сообщила американская разведка.

Как пишет издание The Washingtom Post со ссылкой на свои источники в разведке, первый рейс с беспилотниками вылетел в рф 19 августа. С тех пор россияне уже успели провести первые испытания иранских боевых машин. И они оказались провальными – беспилотники не работали необходимым образом. "В системе есть несколько ошибок", — сказал изданию анонимный сотрудник службы безопасности одной из стран-союзниц США, правительство которой внимательно следило за передачей. Он добавил, что россияне покупкой недовольны.

Как отметили источники в американской разведке, с помощью иранских машин Mohajer-6 и беспилотников серии Shahed (в настоящее время речь идет о моделях Shahed-129 и Shahed-191) россия надеялась закрыть дефицит именно в ударных дронах, способных точно поражать цели в глубине вражеской территории. Украина с этой целью эффективно использует турецкие "Байракторы".

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Соглашение о поставках иранских беспилотников россияне готовили несколько месяцев. Согласно договоренностям, иранские технические специалисты отправились в россию для помощи в настройке систем, а российские военные прошли обучение в Иране, установила американская разведка. Запад планирует внимательно следить за тем, воспользуются ли россияне иранским БПЛА и каким образом. Ранее сообщалось, что при их помощи в Саудовской Аравии и Ираке организовывались "роевые" атаки – когда несколько дронов-камикадзе атакуют одну цель. Впрочем, США утверждают, что эти машины до сих пор не сталкивались на поле боя со сложными системами ПВО.

В США также отметили, что Иран остается единственным союзником россии в технической отрасли – Китай не хочет вмешиваться из-за сложности цепей поставок и нежелания подпадать под санкции. А желание россии наладить собственное производство высокотехнологичного оружия, в частности беспилотников, невыполнимо из-за ограничений на экспорт микросхем в страну-агрессорку, наложенных в рамках международных санкций. Сейчас в россии наблюдается значительный дефицит чипов, из-за которого невозможно производство современных вооружений.

Тем не менее, на Западе все же выражают обеспокоенность углублением военного сотрудничества между россией и Ираном. Хотя сама необходимость россиян обращаться к Ирану за помощью в ключевых технологиях свидетельствует о значительном истощении их собственных запасов.

Как сообщал "Телеграф", Украина тем временем получила от Тайваня 800 дронов-бомбардировщиков, а от Великобритании и Норвегии — партию миниатюрных разведывательных беспилотников.