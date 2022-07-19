За "столом" переговоров: в сети высмеяли нелепую встречу путина в Иране (фото)

На этот раз длинный стол не завезли

Во вторник, 19 июля, на 146-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин прибыл в Иран, где провел несколько встреч. Одно из таких мероприятий вызвало шквал шуток в сети.

Перед саммитом глав государств – гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию президент россии встретился с лидерами Ирана и Турции. Кроме того, он провел встречу с Верховным руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи, передает официальный сайт кремля.

Примечательно, что в Иране Хаменеи и его гость сидели не за огромным столом, как любит путин, а президента рф и вовсе посадили под стенку. В сети высмеяли очередную нелепую международную встречу главы кремля.

В сети высмеяли встречу путина с Али Хаменеи

Напомним, путин, похоже, любит унижать своих гостей, сидя на огромных расстояниях от них за огромным столом. К примеру, в этом стиле глава кремля провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что главу кремля высмеяли за странные переговоры в Таджикистане, где президент рф сидел в гордом одиночестве за огромным столом в метрах 10 от ближайших людей.