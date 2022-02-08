"Чего ножкой стучишь?" В сети никак не успокоятся после необычной встречи Путина с Макроном (фото)

Формат переговоров изрядно повеселил пользователей соцсетей.

Правительству Российской Федерации пришлось оправдываться за очень дллинный стол в Кремле, за которым 7 февраля собирались президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин. Все потому, что западные СМИ увидели в нем политический подтекст.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что длинна стола является таковой исключительно в связи с эпидемиологическими мерами, вызванными COVID-19.

Однако, пользователей сети уже было не остановить — некоторые из них шутили, что именно из-за длины стола переговоры президентов Франции и России длились почти 5 часов, а другие просто создали множество смешных картинок и анимаций.

"Телеграф" собрал лучшее из народного творчества по поводу длинного кремлевского стола и встречи за ним Макрона и Путина.

По мнению пользователей сети, Макрон на встрече с Путиным говорил в мегафон, потому что через стол докричаться к нему не мог. Выглядел бы такой разговор очень забавно.

А вот как встреча президентов РФ и Франции за овальным столом в Кремле могла выглядеть без усилителей звука.

Некоторые предположили, что президенты двух стран могли за этим столом и поразвлечься, использовав его как качели.

Не обошлось, конечно же, и без вариации на тему противостояния двух сил.

И куда же без шуток над Путиным — уже все успели заметить его привычку стучать ногой по полу во время важных переговоров.

Вот еще несколько смешных мемов с этим столом:

Творчество пользователей сети

Напомним, что очень длинный стол в Кремле уже не впервые вызывает бурную реакцию у пользователей сети. Путин 19 января принимал за ним президента Ирана Ибрахима Раиси, тогда тот самый стол и прозвали "антиковидным".