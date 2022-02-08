Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники

Президент РФ якобы пообещал отвести около 30 000 солдат

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который 7 февраля пребывал в РФ с официальным визитом, якобы удалось заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным о ненападении на Украину.

О неофициальном соглашении президентов пишет The Financial Times.

По информации СМИ, которое ссылается на инсайдеров — топ-чиновников из Франции, Путин и Макрон договорились, что Россия якобы "не будет предпринимать военных инициатив". Более того, Москва якобы будет участвовать в диалоге о свертывании своих войск у границ с Украиной.

Из Беларуси, продолжают источники, Путин "пообещал вывести до 30 000 солдат, которые сейчас участвуют там в учениях". Впрочем, этот вопрос еще будут обсуждать на других встречах, по итогам которых должны заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

Увы, на границах с Украиной ситуация выглядит менее обнадеживающе, чем пишет западная пресса после встрече президентов. В частности, британские корреспонденты The Guardian в своем новом репортаже описали истинную картину со стягиванием войск в РФ, которая пугает даже россиян. Последние жалуются на танки и пролетающие над головами боевые самолеты.