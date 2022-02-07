Укр

"Не заслужил": Макрона в России встретили без почестей (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон Новость обновлена 07 февраля 2022, 18:34
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

В Москве президента Франции встретили без кортежа.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в столицу России на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако сразу после прибытия в страну произошел конфуз.

Об этом сообщил "Кремлевский пул РИА" в Твиттер.

Макрону не подали кортеж к самолету, из-за чего ему и делегации пришлось идти через правительственный терминал.

Ожидается, что Макрон и Путин обсудят вопросы стратегической безопасности и вопросы Украины.

Накануне визита он рассказал местному изданию Le Journal du dimanche, что не ждет прорыва от переговоров, но все равно намерен обсудить деэскалацию напряжения в Европе.

"Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации", — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что решить ситуацию не представляется возможным без разговора с Москвой и напомнил о предложенном ним и бывшим канцлером Германии саммите ЕС-Россия, который так и не состоялся.

После разговора с Путиным, Макрон посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, политический психолог Валентин Ким объяснил, почему западные лидеры стараются избегать общения с Путиным и идут на это лишь когда такого разговора не избежать.

Теги:
#Франция #Россия #Владимир Путин #Эммануэль Макрон
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